Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд в Петербурге продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Костыгину

257
0 Оставить комментарий

Суд в Петербурге продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Костыгину

Санкт-Петербург, 12 октября. Смольнинский городской суд Петербурга продлил домашний арест совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Он обвиняется в мошенничестве при получении кредита в Сбербанке.

Арест продлили до 12 ноября, поскольку следствие считает, что Костыгин может скрыться за границей. Следователь сообщил на суде, что расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, весной 2016 года обвиняемый попросил кредит в банке. Бизнесмен получил 1 млрд рублей, но предоставил в учреждение ложные сведения о финансовом состоянии своей компании.

Деньгами Костыгин распорядился на свое усмотрение. Известно, что «Юлмарт» принадлежит трем партнерам, Дмитрий Костыгин владеет более чем 60 процентами акций.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое