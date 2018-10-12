Суд в Петербурге продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Костыгину

Санкт-Петербург, 12 октября. Смольнинский городской суд Петербурга продлил домашний арест совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Он обвиняется в мошенничестве при получении кредита в Сбербанке.

Арест продлили до 12 ноября, поскольку следствие считает, что Костыгин может скрыться за границей. Следователь сообщил на суде, что расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, весной 2016 года обвиняемый попросил кредит в банке. Бизнесмен получил 1 млрд рублей, но предоставил в учреждение ложные сведения о финансовом состоянии своей компании.

Деньгами Костыгин распорядился на свое усмотрение. Известно, что «Юлмарт» принадлежит трем партнерам, Дмитрий Костыгин владеет более чем 60 процентами акций.