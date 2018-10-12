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Археологи нашли в Выборгском замке четыре пороховых погреба с артефактами

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Археологи нашли в Выборгском замке четыре пороховых погреба с артефактами

Санкт-Петербург, 12 октября. Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли на Южном бастионе Замкового острова в Выборге четыре подземных помещения.

Археологи здесь проводят раскопки перед началомь реставрации объектов культурного наследия. Ученые обнаружили здесь ядра, фрагменты мушкетов, кухонную утварь и монеты. Известно, что Южный бастион соединяет в себе элементы зодчества Нового времени и XVI-XIX веков.

Три пороховых погреба были открыты на Южном валу, еще один обнаружили на Крепостном валу. Руководство Выборгского музея планирует организовать проход для посетителей в подземные сооружения. Найденные артефакты хотят поместить в музей.

Напомним, что работа археологов финансируется за счет ФЦП «Культура России». Ранее в замке нашли кирпич со старинной игрой «Мельница», которая попала в Европу благодаря торговле.

Автор: Ирина Селезнева
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