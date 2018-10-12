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Звезды мировой оперы соберутся на вручении премии «Онегин» в Петербурге

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Звезды мировой оперы соберутся на вручении премии «Онегин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 октября. В Михайловском театре 16 ноября состоится торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин» и гала-концерт ее участников.

В стенах театра с богатейшей историей соберутся номинанты из тридцати двух регионов России. В этом году оргкомитет премии обработал рекордное число заявок. В конкурсных номинациях участвуют почти 80 певцов и певиц из более чем 30 театров России.

Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Это уникальное событие объединяет большую часть оперных театров нашей страны, дает возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России.

Звезды мировой оперы соберутся на вручении премии «Онегин» в Петербурге

В этом году специальными гостями премии станут итальянские оперные звезды, выдающиеся мастера бельканто: Руджеро Раймонди и Патриция Чьофи, журналист Энрико Стинкелли – певец, режиссер-постановщик, Ольга Перетятько — «звездное» сопрано и другие популярные исполнители.

Автор: Ирина Селезнева
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