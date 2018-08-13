Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали иски к властям города

Санкт-Петербург, 13 августа. Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали новые иски к городскому комитету по строительству. Исковая сумма составляет 4,7 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой – СПб» подали в суд на городские власти из-за финансовых затрат, которые не были компенсированы. Компания «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» претендует на 2,6 млрд рублей, а «Инжтрансстрой – СПб» — на 2,1 млрд рублей.

В комитете заявили, что исковые заявления пока не получали, с чем они связаны пока неизвестно. Заседания по обоим искам пока не назначены.

Напомним, комитет по строительству расторг контракт с подрядчиком «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» из-за отставная от графика.