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Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали иски к властям города
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    Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали иски к властям города

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    Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали иски к властям города

    Санкт-Петербург, 13 августа. Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали новые иски к городскому комитету по строительству. Исковая сумма составляет 4,7 млрд рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

    Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой – СПб» подали в суд на городские власти из-за финансовых затрат, которые не были компенсированы. Компания «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» претендует на 2,6 млрд рублей, а «Инжтрансстрой – СПб» — на 2,1 млрд рублей.

    В комитете заявили, что исковые заявления пока не получали, с чем они связаны пока неизвестно. Заседания по обоим искам пока не назначены.

    Напомним, комитет по строительству расторг контракт с подрядчиком «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» из-за отставная от графика.

    Автор: Софья Куликова
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