Учебный год в Европейском университете начнется 1 октября

Санкт-Петербург, 13 августа. Европейский университет начнет обучать студентов с 1 октября. В течение недели стартует приемная кампания на направления магистратуры и дополнительного профессионального образования.

В этом году на программы магистратуры предусмотрен набор на 90 мест, которые будут обеспечены стипендией. Всего в этом учебном году в вузе планируют обучать до 300 студентов. Набор на программы аспирантуры будет открыт в следующем году.

Ранее представители вуза заявили, что планируют вернуть около 70 студентов, которые забрали документы после сообщения об изъятии лицензии. Также отметили, что на протяжении всего времени пока вуз пытался вернуть лицензию, преподавательский состав сосредоточился на научной и исследовательской деятельности.

В прошедшую пятницу, 10 августа, Рособрнадзор постановил, что в вузе отсутствуют нарушения, которые могли бы препятствовать получению лицензии.