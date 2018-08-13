Меню
Общество
Реставраторы осмотрели Медного всадника после вандалов с мангалом
Политика
Ирак пояснил свою позицию по санкциям США против Ирана
Следующая новость
Загрузка...

    Реставраторы осмотрели Медного всадника после вандалов с мангалом

    52

    Реставраторы осмотрели Медного всадника после вандалов с мангалом

    Санкт-Петербург, 13 августа. Специалисты по уходу за памятниками осмотрели Медного всадника после сообщения о вандалах, которые пытались пожарить шашлыки на скульптуре. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

    По данным пресс-службы, специалисты по текущему уходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры провели внеплановую проверку памятника. Сотрудники не обнаружили заметных повреждений: бронзовая поверхность скульптуры не имеет заметных загрязнений, в сам памятник не деформирован.

    Реставраторы провели внеплановую очистку памятника и отметили, что несмотря на то, что на первый взгляд памятник не поврежден, специалисты продолжат наблюдения, ведь повреждения могут проявиться позже.

    Напомним, ранее в Петербурге задержали группу молодых людей, которые забрались на скульптуру «Медный всадник» и пытались установить мангал. Вандалов привлекли к ответственности за «Мелкое хулиганство» и оштрафовали.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.