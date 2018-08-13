Реставраторы осмотрели Медного всадника после вандалов с мангалом

Санкт-Петербург, 13 августа. Специалисты по уходу за памятниками осмотрели Медного всадника после сообщения о вандалах, которые пытались пожарить шашлыки на скульптуре. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

По данным пресс-службы, специалисты по текущему уходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры провели внеплановую проверку памятника. Сотрудники не обнаружили заметных повреждений: бронзовая поверхность скульптуры не имеет заметных загрязнений, в сам памятник не деформирован.

Реставраторы провели внеплановую очистку памятника и отметили, что несмотря на то, что на первый взгляд памятник не поврежден, специалисты продолжат наблюдения, ведь повреждения могут проявиться позже.

Напомним, ранее в Петербурге задержали группу молодых людей, которые забрались на скульптуру «Медный всадник» и пытались установить мангал. Вандалов привлекли к ответственности за «Мелкое хулиганство» и оштрафовали.