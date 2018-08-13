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В Петербурге на 90-м году жизни скончался дирижер Лео Корхин
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    В Петербурге на 90-м году жизни скончался дирижер Лео Корхин

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    В Петербурге на 90-м году жизни скончался дирижер Лео Корхин

    Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге скончался дирижер, основатель Ленинградского государственного балета на льду Лео Корхин. Музыкант принимал участие в записи музыкального сопровождения многих известных отечественных фильмов, в том числе «Белое солнце пустыни» и «Женя, Женечка и «катюша». Об этом сообщили представители комитета по культуре Петербурга.

    «Одиннадцатого августа 2018 года на 90 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, дирижер Лео Вениаминович Корхин», — говорится в сообщении.

    Корхин на протяжении многих лет руководил оркестром Ленинградской филармонии, записывал музыку к кинокартинам, радио- и телепостановкам.

    Корхин родился в Киеве в 1929 году, прошел Великую Отечественную войну и в 1954 году переехал в Ленинград, где многие года руководил оркестром Ленинградской филармонии. С 1999 года дирижер также занимался преподавательской деятельностью и учил юных музыкантов в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

    Автор: Софья Куликова
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