Смольный предложил РЖД ускорить реконструкцию московского направления

Санкт-Петербург, 13 августа. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин направил руководству ОАО «РЖД» предложение по корректировке Генсхемы развития железнодорожного сообщения Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора.

По словам Албина, московское направление Октябрьской железной дороги исчерпало резервы пропускной способности из-за ввода скоростных поездов «Сапсан». В пиковые часы на московском направлении невозможно назначить дополнительные поезда. Также Албин отметил, что увеличенные интервалы движения и время в пути осложняют ситуацию на данном направлении.

Согласно измененному плану, разгрузить направление поможет строительство третьего пути на участке Санкт-Петербург – Товарный-Московский – парк Обухово станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Кроме того, вице-губернатор заявил, что реконструкция станции Колпино может поспособствовать нормализации транспортного сообщения. Сроки проведения работ предложено ускорить и завершить строительство к 2020 году.

Также Албин подчеркунл необходимость развития Сестрорецкой линии и создания кольца Санкт-Петербург-Финляндский – Новая Деревня – Сестрорецк – Белоостров – Парголово – Санкт-Петербург-Финляндский до 2048 года.