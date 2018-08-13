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На реставрацию памятника Николаю I в Петербурге потратят 52 млн рублей
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    На реставрацию памятника Николаю I в Петербурге потратят 52 млн рублей

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    На реставрацию памятника Николаю I в Петербурге потратят 52 млн рублей

    Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге отреставрируют памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Из городского бюджета выделят 52 млн рублей на проведение работ. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

    Согласно данным заявки, проводится два конкурса на выполнение работ. Победитель первого лота отремонтирует опоры освещение рядом с памятником. На данные работы выделено 24,4 млн рублей. Второй победитель восстановит сам памятник императору на коне и ограду. Второй подрядчик получит 27,6 млн рублей на проведение работ.

    СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» выступает заказчиком работ по двум лотам. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 сентября. Победители конкурса должны завершить работы до 10 декабря 2018 года.

    Автор: Софья Куликова
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