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В Петербурге обнаружили мемориальную плиту участникам Революции
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    В Петербурге обнаружили мемориальную плиту участникам Революции

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    В Петербурге обнаружили мемориальную плиту участникам Революции

    Санкт-Петербург, 13 августа. Подрядная организация СПб ГУП «Ленсвет» во время проведения работ по реконструкции освещения в Никольском саду 11 августа обнаружила мемориальную плиту. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Согласно надписи на мемориальной плите, памятник посвящен участникам Февральской революции, Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Надпись на плите свидетельствует о захоронении участников памятных событий в истории России. Плиту обнаружили во время раскопок недалеко от обелиска, посвященного погибшим в Цусимском сражении морякам.

    На месте находки работают специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Плиту оградили, а работы рядом с местом обнаружения приостановили на время проведения экспертизы.

    СПб ГУП «Ленсвет» проводило работы по размещению кабельной линии и установке 74 опор освещения.

    В Петербурге обнаружили мемориальную плиту участникам Революции

    Автор: Софья Куликова
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