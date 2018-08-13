Велодорожку на Фонтанке избавили от припаркованных машин

Санкт-Петербург, 13 августа. Сотрудники ГИБДД провели рейд, в ходе которого эвакуировали автомобили, припаркованные на велодорожке на набережной реки Фонтанки. На участке установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Знаки на набережной реки Фонтанки появились не итак давно, но с их появлением число желающих припарковаться на велодорожке значительно снизилось. По данным ГИБДД, ежедневно эвакуируют от трех до четырех автомобилей и выписывают до десяти протоколов. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителя ГИБДД.

Согласно правилам, сотрудники ГИБДД в праве эвакуировать автомобиль, припаркованный на велодорожке. При этом, если владелец автомобиля успевают забрать транспортной средство во время эвакуации, ему выписывается штраф в размере 3 тысяч рублей, а машину возвращают.