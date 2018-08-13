Обманувшие пенсионеров мошенники предстанут перед судом в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге перед судом предстанут 20 мошенников, которые обманывали пенсионеров. Петербуржцев обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно следствию, члены преступной организации получали данные пенсионеров, в том числе блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, и использовали эти данные для аферы. Преступники звонили пожилым людям, представлялись медиками и предлагали купить БАДы.

Следствие установило 18 случаев мошенничества, в ходе которых было похищено около 7 млн рублей. Оперативные службы во время обыска обнаружили 2 млн рублей и телефоны, с которых мошенники звонили пенсионерам.

В ведомстве отметили, что 17 уголовных дел совместили в одно производство. Расследование продолжалось более двух лет.