«Мегафон» подал два иска в суд против комитета печати Петербурга

Санкт-Петербург, 13 августа. Компания «Мегафон ритейл» пожала два иска в суд, ответчиком которых вступает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга.

Иски были поданы на прошлой неделе, 9 августа, в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Детали претензий на данный момент не известны.

Как передает «Невские новости», в компании отказываются комментировать эту ситуацию. Журналистам предложили направить официальный запрос, который в «Мегафоне» планируют рассмотреть в течение недели.

Ранее сообщалось, что Контрольно-счетная палата запустила проверку деятельности комитета по печати Петербурга. Сотрудников департамента заподозрили в невыполнении требований о демонтаже незаконных рекламных конструкций.