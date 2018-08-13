Меню
Общество
Петербургский музей хлеба отметит 30-летний юбилей
Общество
«Мегафон» подал два иска в суд против комитета печати Петербурга
Следующая новость
Загрузка...

    Петербургский музей хлеба отметит 30-летний юбилей

      /  Обновлено: 
    52

    Петербургский музей хлеба отметит 30-летний юбилей

    Санкт-Петербург, 13 августа. В честь юбилея в Петербургском музее хлеба откроется выставка «Нам 30 лет!». Выставка посвящена советскому периоду предприятия и быту советских граждан.

    В экспозиции представят редкие фотографии из архивов сотрудников, реконструкцию интерьера советской квартиры, которая передаст уют домашнего торжества. Также петербуржцам расскажут о быте советского человека, его походах за продуктами, привычном столе и любимых блюдах.

    Отдельный стенд будет посвящен успехам хлебзавода, где гости смогут узнать о достижениях хлебобулочной промышленности Ленинграда.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.