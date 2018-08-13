Петербургский музей хлеба отметит 30-летний юбилей

Санкт-Петербург, 13 августа. В честь юбилея в Петербургском музее хлеба откроется выставка «Нам 30 лет!». Выставка посвящена советскому периоду предприятия и быту советских граждан.

В экспозиции представят редкие фотографии из архивов сотрудников, реконструкцию интерьера советской квартиры, которая передаст уют домашнего торжества. Также петербуржцам расскажут о быте советского человека, его походах за продуктами, привычном столе и любимых блюдах.

Отдельный стенд будет посвящен успехам хлебзавода, где гости смогут узнать о достижениях хлебобулочной промышленности Ленинграда.