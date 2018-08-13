Суд Петербурга признал завышение цен «Ростелекомом» в 15 раз

Санкт-Петербург, 13 августа. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность предписания УФАС по Петербургу к ПАО «Ростелеком». Антимонопольная служба установила, что компания монопольно повысила цены на услуги в 15 раз. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

УФАС установила, что «Ростлеком» завысил стоимость сверки расположения сетей связи компании. Жалобу в УФАС подала компания ООО «Альфа-Морион», которая хотела согласовать на топографической съемке плановое расположение сетей. Однако в счет компании были включены дополнительные платные услуги. При этом «Ростелеком» является монополистом в данной области.

Также инспекторы ФАС установили, что цены в Северо-Западном регионе на одну и ту же услугу в 15 раз выше, чем в Центральном и Уральском.