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Общество
Суд Петербурга признал завышение цен «Ростелекомом» в 15 раз
Общество
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    Суд Петербурга признал завышение цен «Ростелекомом» в 15 раз

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    Суд Петербурга признал завышение цен «Ростелекомом» в 15 раз

    Санкт-Петербург, 13 августа. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность предписания УФАС по Петербургу к ПАО «Ростелеком». Антимонопольная служба установила, что компания монопольно повысила цены на услуги в 15 раз. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

    УФАС установила, что «Ростлеком» завысил стоимость сверки расположения сетей связи компании. Жалобу в УФАС подала компания ООО «Альфа-Морион», которая хотела согласовать на топографической съемке плановое расположение сетей. Однако в счет компании были включены дополнительные платные услуги. При этом «Ростелеком» является монополистом в данной области.

    Также инспекторы ФАС установили, что цены в Северо-Западном регионе на одну и ту же услугу в 15 раз выше, чем в Центральном и Уральском.

    Автор: Софья Куликова
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