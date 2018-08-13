КАД у проспекта Культуры сузят на две недели из-за ремонта
Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге перекроют две полосы движения на путепроводе над Шоссейной улицей в районе развязки КАД и проспекта Культуры. На КАД будут проводиться работы по ликвидации колейности. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
С 15 по 28 августа на участке будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы проведет АО «ВАД». В связи с этим две полосы движения из трех перекроют.
На открытой полосе будет введено ограничение скоростного режима, водители смогут двигаться со скоростью не более 50 км/ч.
На участке будут установлены предупреждающие знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.