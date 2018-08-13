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Общество
КАД у проспекта Культуры сузят на две недели из-за ремонта
Общество
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    КАД у проспекта Культуры сузят на две недели из-за ремонта

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    КАД у проспекта Культуры сузят на две недели из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге перекроют две полосы движения на путепроводе над Шоссейной улицей в районе развязки КАД и проспекта Культуры. На КАД будут проводиться работы по ликвидации колейности. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    С 15 по 28 августа на участке будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы проведет АО «ВАД». В связи с этим две полосы движения из трех перекроют.

    На открытой полосе будет введено ограничение скоростного режима, водители смогут двигаться со скоростью не более 50 км/ч.

    На участке будут установлены предупреждающие знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.

    Автор: Софья Куликова
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