Трамвай №16 в Петербурге изменит маршрут из-за ремонта дорог

Санкт-Петербург, 13 августа. Трамвай №16 изменит маршрут движения с 15 по 20 августа из-за проведения ремонтных работ на участке Лермонтовского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвайное движение на участке Лермонтовского проспекта от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки будет ограничено с 10.00 15 августа и до 05.00 20 августа.

Трамвай №16 проследует от конечной остановки «Карбюраторный завод» до остановки «Улица Марата».