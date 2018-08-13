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Трамвай №16 в Петербурге изменит маршрут из-за ремонта дорог
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    Трамвай №16 в Петербурге изменит маршрут из-за ремонта дорог

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    Трамвай №16 в Петербурге изменит маршрут из-за ремонта дорог

    Санкт-Петербург, 13 августа. Трамвай №16 изменит маршрут движения с 15 по 20 августа из-за проведения ремонтных работ на участке Лермонтовского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

    Трамвайное движение на участке Лермонтовского проспекта от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки будет ограничено с 10.00 15 августа и до 05.00 20 августа.

    Трамвай №16 проследует от конечной остановки «Карбюраторный завод» до остановки «Улица Марата».

    Автор: Софья Куликова
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