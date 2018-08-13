Контрольно-счетная палата проверит расходы петербургских аварийных служб

Санкт-Петербург, 13 августа. Контрольно-счетная палата проведет проверку аварийно-восстановительной службы Петербурга. Инспекторы проверят расходы Жилищного фонда на аварийные службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники КСП проверят финансово-хозяйственную деятельность ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда». Инспекторы заинтересовались расходованием бюджетных средств за 2016, 2017 и 2018 годы.

Ежегодно аварийно-восстановительная служба Жилищного фонда Петербурга получает 240 млн рублей.

Проверка продлится до 12 октября 2018 года. По итогам проверки будет опубликован доклад.