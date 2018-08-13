Прокуратура занялась пилотом вертолета, пролетевшим под опорой моста ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Петербуржец пролетел на вертолете между опорами вантового моста в Петербурге недалеко от парка 300-летия. Мужчина не получал разрешение на полет, тем более на проделывание экстремальных фигур. Видеозапись полета появилась в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 августа в Приморском районе Петербурга. Авиахулиган, показывая трюк, пролетел в 25 метрах от нижней кромки моста. Нарушителя задержали после приземления на вертолетной площадке в Гостилицах.

Происшествие обеспокоило транспортную прокуратуру, по факту публикации видео проверку проведет петербургская и ленинградско-финляндская прокуратура. Кроме того, опубликованная видеозапись заинтересовала и «Магистрали Северной столицы», которые обслуживают ЗСД. В компании заявили, что держат на контроле данной происшествие.