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Пенсионерка из Петербурга собрала 3 млн просмотров на YouTube
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    Пенсионерка из Петербурга собрала 3 млн просмотров на YouTube

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    Пенсионерка из Петербурга собрала 3 млн просмотров на YouTube

    Санкт-Петербург, 13 августа. Пенсионерка из Петербурга Татьяна Лозовская стала блогером и еженедельно выпускает видео, в которых рассказывает о жизни мастерской и секретах творчества. Сейчас на канале Татьяны более 21 тысяч подписчиков, а ее видео собирают 3 млн просмотров.

    Как рассказала блогер в интервью «Петербургскому дневнику», она переехала из Мурманска в 48 лет и осталась без работы. После продолжительных поисков, женщина устроилась в багетную мастерскую, где ей и пришла идея рассказывать о секретах вышивки, лепки и других видах творчества.

    Первое время Татьяна была с интернетом на «Вы», но теперь с легкостью записывает видео, делится интересными фактами и отвечает даже на негативные отзывы.

    По словам Татьяны, организованному человеку без работы жить сложно. Работа в мастерской приносит не только дополнительный заработок, но и эмоциональное удовлетворение.

    Автор: Софья Куликова
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