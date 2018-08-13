Пенсионерка из Петербурга собрала 3 млн просмотров на YouTube

Санкт-Петербург, 13 августа. Пенсионерка из Петербурга Татьяна Лозовская стала блогером и еженедельно выпускает видео, в которых рассказывает о жизни мастерской и секретах творчества. Сейчас на канале Татьяны более 21 тысяч подписчиков, а ее видео собирают 3 млн просмотров.

Как рассказала блогер в интервью «Петербургскому дневнику», она переехала из Мурманска в 48 лет и осталась без работы. После продолжительных поисков, женщина устроилась в багетную мастерскую, где ей и пришла идея рассказывать о секретах вышивки, лепки и других видах творчества.

Первое время Татьяна была с интернетом на «Вы», но теперь с легкостью записывает видео, делится интересными фактами и отвечает даже на негативные отзывы.

По словам Татьяны, организованному человеку без работы жить сложно. Работа в мастерской приносит не только дополнительный заработок, но и эмоциональное удовлетворение.