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Более 300 спасателей МЧС борются с лесными пожарами в Ленобласти   
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    Более 300 спасателей МЧС борются с лесными пожарами в Ленобласти   

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     Более 300 спасателей МЧС борются с лесными пожарами в Ленобласти               

    Ленинградская область, 13 августа. Спасатели МЧС продолжают круглосуточно бороться с лесными пожарами в Ленинградской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Кингисеппском районе региона. На нескольких участках горит более 100 гектаров зеленых насаждений.

    По данным ГУ МЧС по Ленобласти, жаркая погода и отсутствие осадков привели к высушиванию покрова, что поспособствовало быстрому распространению огня в лесных массивах. Ситуация осложняется тем, что уже потушенные участки вновь разгораются. Для предотвращения повторного возгорания проводится регулярное окарауливание. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    В тушении пожара задействованы 360 спасателей МЧС, сотрудников Росгвардии и других ведомств. Для тушения пожаров в лесной зоне используют пожарный поезд ОЖД и авиацию Минобороны.

    Автор: Софья Куликова
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