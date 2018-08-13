 Более 300 спасателей МЧС борются с лесными пожарами в Ленобласти               

Ленинградская область, 13 августа. Спасатели МЧС продолжают круглосуточно бороться с лесными пожарами в Ленинградской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Кингисеппском районе региона. На нескольких участках горит более 100 гектаров зеленых насаждений.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, жаркая погода и отсутствие осадков привели к высушиванию покрова, что поспособствовало быстрому распространению огня в лесных массивах. Ситуация осложняется тем, что уже потушенные участки вновь разгораются. Для предотвращения повторного возгорания проводится регулярное окарауливание. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

В тушении пожара задействованы 360 спасателей МЧС, сотрудников Росгвардии и других ведомств. Для тушения пожаров в лесной зоне используют пожарный поезд ОЖД и авиацию Минобороны.