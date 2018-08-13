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Фестиваль «Почерк» покажет в Петербурге 17 спектаклей за день
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    Фестиваль «Почерк» покажет в Петербурге 17 спектаклей за день

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    Фестиваль «Почерк» покажет в Петербурге 17 спектаклей за день

    Санкт-Петербург, 13 августа. Театральный фестиваль «Почерк» пройдет в Петербурге 19 августа. За один день в рамках фестиваля покажут 17 спектаклей. Зритель может посетить один, два  или сразу все 17 спектаклей за один день. Самому преданному зрителю, который посетит больше всех спектаклей, вручат приз.

    В рамках фестиваля выступят 17 театральных коллективов из Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска. Еще одна особенность фестиваля заключается в разнообразии театральных жанров, которые будут представлены на мероприятии. Зрителей ждет и драма, и физический театр, музыкальное представление, экспериментальные моноспектакли, сказки для детей и многие другие виды театрального искусства. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов мероприятия.

    Гости фестиваля посетят концерт живой музыки, а также разнообразную обеденную зону. Вход на мероприятие бесплатный.

    Автор: Софья Куликова
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