Фестиваль «Почерк» покажет в Петербурге 17 спектаклей за день

Санкт-Петербург, 13 августа. Театральный фестиваль «Почерк» пройдет в Петербурге 19 августа. За один день в рамках фестиваля покажут 17 спектаклей. Зритель может посетить один, два или сразу все 17 спектаклей за один день. Самому преданному зрителю, который посетит больше всех спектаклей, вручат приз.

В рамках фестиваля выступят 17 театральных коллективов из Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска. Еще одна особенность фестиваля заключается в разнообразии театральных жанров, которые будут представлены на мероприятии. Зрителей ждет и драма, и физический театр, музыкальное представление, экспериментальные моноспектакли, сказки для детей и многие другие виды театрального искусства. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Гости фестиваля посетят концерт живой музыки, а также разнообразную обеденную зону. Вход на мероприятие бесплатный.