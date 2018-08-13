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Петербург готов принять летние Олимпийские игры
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    Петербург готов принять летние Олимпийские игры

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    Петербург готов принять летние Олимпийские игры

    Санкт-Петербург, 13 августа. В Смольном рассмотрели возможность проведения летних Олимпийских игр в Санкт-Петербурге. Власти Северной столицы предложили обсудить вопрос о проведении Олимпиады в городе, однако решение еще не принято.

    Власти Петербурга заявили о готовности города принять летние Олимпийские игры. Смольный предложит кандидатуру города для проведения Олимпиады. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник в администрации города.

    «Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока еще нет», — рассказал источник.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности нескольких городов России принять Олимпийские игры. Однако заявку на проведение игр страна пока не подавала.

    Автор: Софья Куликова
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