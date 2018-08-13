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Общество
Неизвестный выбросил на кладбище под Петербургом 20 щенков
Общество
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    Неизвестный выбросил на кладбище под Петербургом 20 щенков

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    Санкт-Петербург, 13 августа. Огромную стаю брошенных щенков обнаружили местные жители во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Об этом они рассказали в социальной сети. Отмечается, что около 20 щенков обитают в районе Кузьмоловского кладбища. Сторож кладбища рассказал, что неизвестный мужчина привез животных на машине, оставил на территории и уехал.

    Отмечается, что пока собак кормят прохожие, а активисты ищут щенкам новых хозяев через социальные сети. На данный момент забрали только одного щенка.

    Сейчас стая насчитывает 17 животных возрастом 1-1,5 месяца. 

    Ранее сообщалось, что стая бродячих собак набросилась на девятилетнего ребенка в Иваново. Девятилетний мальчик едва не стал жертвой нападения стаи бродячих собак в городе Иваново. На ребенка набросилась свора, состоявшая сразу из 13 собак. Случайный прохожий смог отбить ребенка у животных.

    Автор: Алия Садыкова
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