Неизвестный выбросил на кладбище под Петербургом 20 щенков

Санкт-Петербург, 13 августа. Огромную стаю брошенных щенков обнаружили местные жители во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об этом они рассказали в социальной сети. Отмечается, что около 20 щенков обитают в районе Кузьмоловского кладбища. Сторож кладбища рассказал, что неизвестный мужчина привез животных на машине, оставил на территории и уехал.

Отмечается, что пока собак кормят прохожие, а активисты ищут щенкам новых хозяев через социальные сети. На данный момент забрали только одного щенка.

Сейчас стая насчитывает 17 животных возрастом 1-1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак набросилась на девятилетнего ребенка в Иваново. Девятилетний мальчик едва не стал жертвой нападения стаи бродячих собак в городе Иваново. На ребенка набросилась свора, состоявшая сразу из 13 собак. Случайный прохожий смог отбить ребенка у животных.