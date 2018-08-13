Баскетбольный «Зенит» пополнился форвардом Паниным

Санкт-Петербург, 13 августа. Легкий форвард Вадим Панин подписал соглашение с петербургским «Зенитом». Контракт с 34-летним баскетболистом рассчитан на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Вадим Панин – в «Зените»! Сине-бело-голубые приветствуют форварда в Санкт-Петербурге.



Forward Vadim Panin joins #ZenitBasket!https://t.co/Mu2gIjoEch pic.twitter.com/naXjb0wUyQ — БК «Зенит» (@zenitbasket) August 12, 2018

Отмечается, что за свою профессиональную карьеру Панин выигрывал Единую лигу ВТБ и Еврочеллендж, а также выходил в финал Еврокубка.

Минувший сезон форвард провел в «Нижнем Новгороде», Панин принял участие в 27 встречах, набирая в среднем за игру 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Антоном Пушковым.