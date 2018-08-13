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Баскетбольный «Зенит» пополнился форвардом Паниным
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    Баскетбольный «Зенит» пополнился форвардом Паниным

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    Баскетбольный «Зенит» пополнился форвардом Паниным

    Санкт-Петербург, 13 августа. Легкий форвард Вадим Панин подписал соглашение с петербургским «Зенитом». Контракт с 34-летним баскетболистом рассчитан на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

    Отмечается, что за свою профессиональную карьеру Панин выигрывал Единую лигу ВТБ и Еврочеллендж, а также выходил в финал Еврокубка.

    Минувший сезон форвард провел в «Нижнем Новгороде», Панин принял участие в 27 встречах, набирая в среднем за игру 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Антоном Пушковым.

    Автор: Дана Балан
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