Прощай, жара: синоптики рассказали, какая погода ожидает петербуржцев 13 августа

Санкт-Петербург, 13 августа. Синоптики отмечают, что жара надолго покинула город на Неве. В понедельник, 13 августа в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Специалисты Гидрометцентра сообщают, что в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, но останется в пределах нормы. В течение дня будет дуть умеренный западный ветер.

Напомним, накануне в Петербурге из-за непогоды отменили традиционный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» в парке 300-летия.