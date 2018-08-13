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Прощай, жара: синоптики рассказали, какая погода ожидает петербуржцев 13 августа
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    Прощай, жара: синоптики рассказали, какая погода ожидает петербуржцев 13 августа

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    Прощай, жара: синоптики рассказали, какая погода ожидает петербуржцев 13 августа

    Санкт-Петербург, 13 августа. Синоптики отмечают, что жара надолго покинула город на Неве. В понедельник, 13 августа в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. 

    Специалисты Гидрометцентра сообщают, что в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, но останется в пределах нормы. В течение дня будет дуть умеренный западный ветер. 

    Напомним, накануне в Петербурге из-за непогоды отменили традиционный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» в парке 300-летия.

    Автор: Тимур Румянцев
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