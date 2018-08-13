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Общество
Полиция поймала хулиганов, установивших мангал на Медном всаднике в Петербурге
Общество
Полиция поймала хулиганов, установивших мангал на Медном всаднике в Петербурге
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    Полиция поймала хулиганов, установивших мангал на Медном всаднике в Петербурге

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    Полиция поймала хулиганов, установивших мангал на Медном всаднике в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 августа. Сотрудники полиции задержали двух вандалов, которые несколько дней назад установили мангал на памятнике Петру І, известному под названием «Медный всадник», на Сенатской площади в Петербурге. Об этом сообщает региональное управление МВД.

    «Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике… В их отношении составлены административные протоколы по (статье) «мелкое хулиганство». Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей»,  — указывает пресс-служба органа.

    В полиции уточнили, что одному из нарушителей 20 лет, а его сообщнику  — 32.

    Об инциденте с Медным всадником в Санкт-Петербурге ранее сообщала Газета.ru. Издание отмечало, что вандалы установили на памятнике мангал. По факту правонарушения был составлен административный протокол.

    Автор: Сергей Свазовский
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