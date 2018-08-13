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В оргкомитете фестиваля «Окно в Европу» рассказали о состоянии госпитализированного Бардина
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    В оргкомитете фестиваля «Окно в Европу» рассказали о состоянии госпитализированного Бардина

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    В оргкомитете фестиваля «Окно в Европу» рассказали о состоянии госпитализированного Бардина

    Выборг, 12 августа. Режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину стало плохо во время фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Он был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание.

    Представители оргкомитета кинофестиваля сообщили РИА Новости, что Бардин в ближайшее время сможет вернуться в состав жюри.

    «Медики провели обследование и не нашли оснований для волнения, но рекомендовали обратиться для дополнительной консультации в областную больницу Петербурга», — заявил представитель оргкомитета фестиваля «Окно в Европу».

    Знаменитый мультипликатор Гарри Бардин наиболее известен зрителю по мультфильмам «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Выкрутасы», «Серый волк энд Красная шапочка». Как пишет «Газета.ru», точная причина госпитализации Бардина неизвестна. После госпитализации его поместили в хирургическое отделение.

    Медики посоветовали режиссеру дополнительно проконсультироваться в петербургской областной больнице, передает RT.

    Автор: Катерина Михайлиди
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