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СК расследует дело о внезапной смерти младенца в Ленобласти
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    СК расследует дело о внезапной смерти младенца в Ленобласти

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    СК расследует дело о внезапной смерти младенца в Ленобласти

    Разметелево, 12 августа. Следственный комитет по Ленинградской области проведет проверку по факту смерти младенца в поселке Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти.

    Мальчик 2018 года рождения внезапно скончался в собственном доме. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

    По предварительной информации, причиной смерти могло стать врожденное заболевание. Мальчик рос в полной семье с 32-летней матерью и 29-летним отцом.

    Правоохранительные органы проведут проверку и установят причины смерти младенца.

    Ранее ФАН стало известно, что четырехлетний ребенок выпал из окна дома на Московском проспекте.

    Автор: Софья Куликова
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