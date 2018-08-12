СК расследует дело о внезапной смерти младенца в Ленобласти

Разметелево, 12 августа. Следственный комитет по Ленинградской области проведет проверку по факту смерти младенца в поселке Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти.

Мальчик 2018 года рождения внезапно скончался в собственном доме. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти могло стать врожденное заболевание. Мальчик рос в полной семье с 32-летней матерью и 29-летним отцом.

Правоохранительные органы проведут проверку и установят причины смерти младенца.

Ранее ФАН стало известно, что четырехлетний ребенок выпал из окна дома на Московском проспекте.