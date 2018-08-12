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Вандалы пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике в Петербурге
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    Вандалы пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике в Петербурге

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    Вандалы пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 августа. Неизвестные установили мангал и пытались пожарить шашлыки, забравшись на Медного всадника в ночь с 4 на 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

    Как сообщили очевидцы, несколько парней и девушек забрались на скульптуру и подняли туда мангал с углем. Те, кто не поместился на памятник, остались внизу и криками подбадривали вандалов.

    Петербуржцы, заметив молодых людей на памятнике, позвонили в органы правопорядка. На данный момент неизвестно, удалось ли задержать нарушителей.

    Автор: Софья Куликова
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