Вандалы пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Неизвестные установили мангал и пытались пожарить шашлыки, забравшись на Медного всадника в ночь с 4 на 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

Как сообщили очевидцы, несколько парней и девушек забрались на скульптуру и подняли туда мангал с углем. Те, кто не поместился на памятник, остались внизу и криками подбадривали вандалов.

Петербуржцы, заметив молодых людей на памятнике, позвонили в органы правопорядка. На данный момент неизвестно, удалось ли задержать нарушителей.