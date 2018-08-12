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ТРК «Парк Хаус» на севере Петербурга остался без света из-за аварии
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    ТРК «Парк Хаус» на севере Петербурга остался без света из-за аварии

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    ТРК «Парк Хаус» на севере Петербурга остался без света из-за аварии

    Санкт-Петербург, 12 августа. В торговом центре «Парк Хаус» на проспекте Культуры возникли перебои с электроэнергией. Днем 12 августа ТРК остался без света. Кроме того, электричества лишились жители поселка Бугры, часть предприятий в промзоне Петербурга, заправки у станции метро «Парнас» и другие объекты.

    Об отключении электроэнергии сообщили пользователи в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцам пришлось отложить покупки из-за сбоя. Без света в поселке Бугры остались около 3 тысяч человек.

    Причиной отключения стала авария на электросетях во Всеволожском районе Ленобласти на станции в поселке Бугры.

    Специалисты ПАО «Ленэнерго» восстановили энергоснабжение к 16.00. Жители Петербурга и Ленобласти смогли снова вернуться к покупкам и домашним делам.

    Автор: Софья Куликова
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