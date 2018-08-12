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В Петербурге освятили храм великомученика Пантелеимона
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    В Петербурге освятили храм великомученика Пантелеимона

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    В Петербурге освятили храм великомученика Пантелеимона

    Санкт-Петербург, 12 августа. Божественная литургия состоялась 12 августа в храме великомученика Пантелеимона в парке Полюстрово. Храм освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

    Мероприятие посетили вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. После богослужения церковные награды получили те, кто помогал восстанавливать церковь, в их числе депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник и благотворитель Игорь Водопьянов.

    Храм построен в начале ХХ века, однако церковь не долго действовала – в 1923 году храм закрыли. В здании был создан госпиталь.

    Несколько лет назад храм восстановили и передали под покровительство Петербургской епархии.

    Автор: Софья Куликова
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