В Петербурге освятили храм великомученика Пантелеимона

Санкт-Петербург, 12 августа. Божественная литургия состоялась 12 августа в храме великомученика Пантелеимона в парке Полюстрово. Храм освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Мероприятие посетили вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. После богослужения церковные награды получили те, кто помогал восстанавливать церковь, в их числе депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник и благотворитель Игорь Водопьянов.

Храм построен в начале ХХ века, однако церковь не долго действовала – в 1923 году храм закрыли. В здании был создан госпиталь.

Несколько лет назад храм восстановили и передали под покровительство Петербургской епархии.