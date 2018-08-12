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В Петербурге спасатели вытащили из пруда тонувшую девочку
Общество
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    В Петербурге спасатели вытащили из пруда тонувшую девочку

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    В Петербурге спасатели вытащили из пруда тонувшую девочку

    Санкт-Петербург, 12 августа. Девочка десяти лет чуть не утонула в Ижорском пруду в Петербурге. На помощь тонувшему ребенку подоспели спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

    Как стало известно, девочка купалась в пруду в Колпинском районе Петербурга без присмотра взрослых. Ребенка заметили сотрудники МЧС во время патрулирования водоема в 5-7 метрах от берега. Спасатели вытащили из воды девочку и оказали первую помощь.

    На место происшествия вызвали карету скорой помощи, которая доставила ребенка в больницу для дальнейшего осмотра. Также позвонили родителям ребенка.

    Напомним, купание в водоемах на территории Петербурга запрещено. В городе нет ни одного водоема, пригодного для купания.

    Автор: Софья Куликова
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