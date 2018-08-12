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Петербургские врачи борются за жизнь выпавшего из окна ребенка
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    Петербургские врачи борются за жизнь выпавшего из окна ребенка

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    Петербургские врачи борются за жизнь выпавшего из окна ребенка

    Санкт-Петербург, 12 августа. Четырехлетний ребенок выпал из окна дома на Московском проспекте. Инцидент произошел накануне, 11 августа, вечером. Малыш получил тяжелые травмы.

    Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, мальчика госпитализировали в детскую больницу №19. Врачи установили, что у ребенка ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма, ушибы брюшной полости и грудной клетки, внутреннее кровоизлияние в мозг.

    Как стало известно, мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса и провалилась.

    По факту происшествия проводится проверка.

    Автор: Софья Куликова
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