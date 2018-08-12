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Лежавшего на трассе в Ленобласти пешехода дважды переехали машины
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    Лежавшего на трассе в Ленобласти пешехода дважды переехали машины

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    Лежавшего на трассе в Ленобласти пешехода дважды переехали машины

    Ленинградская область, 12 августа. ДТП произошло 12 августа около 00.30 в Кировском районе Ленинградской области на 136-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

    Водитель Shevrolet не заметил лежавшего на проезжей части мужчину и переехал его, следовавший за ним водитель Toyota также не успел вырулить и переехал мужчину еще раз.

    Пешеход скончался на месте, его личность пока не уставлена. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины аварии.

    Ранее на трассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi и грузовика Volvo.

    Автор: Софья Куликова
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