Лежавшего на трассе в Ленобласти пешехода дважды переехали машины

Ленинградская область, 12 августа. ДТП произошло 12 августа около 00.30 в Кировском районе Ленинградской области на 136-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Водитель Shevrolet не заметил лежавшего на проезжей части мужчину и переехал его, следовавший за ним водитель Toyota также не успел вырулить и переехал мужчину еще раз.

Пешеход скончался на месте, его личность пока не уставлена. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины аварии.

Ранее на трассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi и грузовика Volvo.