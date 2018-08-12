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Житель Ленобласти коллекционировал боеприпасы времен войны
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    Житель Ленобласти коллекционировал боеприпасы времен войны

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    Житель Ленобласти коллекционировал боеприпасы времен войны

    Ленинградская область, 12 августа. Сотрудники полиции обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны в доме ленинградца. Житель Тосненского района Ленобласти собирал оружие и хранил его в частном доме.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские обнаружили ружье, карабин и боеприпасы в доме мужчины. Предположительно, все предметы относятся к периоду ВОВ.

    На данный момент боеприпасы и оружие изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты установят происхождение оружия, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Софья Куликова
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