Житель Ленобласти коллекционировал боеприпасы времен войны

Ленинградская область, 12 августа. Сотрудники полиции обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны в доме ленинградца. Житель Тосненского района Ленобласти собирал оружие и хранил его в частном доме.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские обнаружили ружье, карабин и боеприпасы в доме мужчины. Предположительно, все предметы относятся к периоду ВОВ.

На данный момент боеприпасы и оружие изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты установят происхождение оружия, после чего будет принято процессуальное решение.