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В Петербурге состоялся массовый заплыв вокруг Петропавловской крепости
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    В Петербурге состоялся массовый заплыв вокруг Петропавловской крепости

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    В Петербурге состоялся массовый заплыв вокруг Петропавловской крепости

    Санкт-Петербург, 12 августа. Массовый заплыв Saint Petersburg Swim 2018 состоялся утром 12 августа. Участие в заплыве приняли около 600 человек.

    Как сообщают организаторы, маршрут заплыва проходил вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости. Участники преодолели 2,3 километров по часовой стрелке по Неве и Кронверкскому проливу, некоторые смогли преодолеть двойную дистанцию и проплыть 4,6 километров.

    Участие принимали 600 спортсменов из 56 городов России и 13 стран мира.

    Ранее Роспотребнадзор установил, что на территории Петербурга нет водоемов, пригодных для купания.

    Автор: Софья Куликова
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