В Петербурге состоялся массовый заплыв вокруг Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 12 августа. Массовый заплыв Saint Petersburg Swim 2018 состоялся утром 12 августа. Участие в заплыве приняли около 600 человек.

Как сообщают организаторы, маршрут заплыва проходил вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости. Участники преодолели 2,3 километров по часовой стрелке по Неве и Кронверкскому проливу, некоторые смогли преодолеть двойную дистанцию и проплыть 4,6 километров.

Участие принимали 600 спортсменов из 56 городов России и 13 стран мира.

Ранее Роспотребнадзор установил, что на территории Петербурга нет водоемов, пригодных для купания.