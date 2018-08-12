Фестиваль еврейской культуры «Ой!Вей» стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Фестиваль «Ой!Вей» открылся в воскресенье, 12 августа, на площадке «Порт Севкабель». Буйство еврейского колорита позволит гостям окунуться в атмосферу шумного Тель-Авива.

Как сообщают организаторы, на фестивале будут работать различные лавки с традиционными сладостями, украшениями и стрит-фудом. Посетители смогут послушать еврейскую музыку на традиционных инструментах, научиться танцевать еврейский танец, выпить вкусный кофе и попробовать блюда еврейской кухни.

«За углом зазывают в кафе, а прямо по курсу — играют музыканты. И куда же без уличных художников, путешественников, раввинов, ремесленников и остальных колоритных персонажей? Каждый расскажет свою историю, слушая которую, вы влюбитесь в Израиль», — рассказали организаторы фестиваля.

Для детей на фестивале также найдется занятие – с детьми до семи лет поиграют воспитатели, а с ребятами от семи до десяти проведут уроки еврейские учителя – мадрихи.