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Фестиваль воздушных змеев в Петербурге отменили из-за непогоды
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    Фестиваль воздушных змеев в Петербурге отменили из-за непогоды

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    Фестиваль воздушных змеев в Петербурге отменили из-за непогоды

    Санкт-Петербург, 12 августа. Традиционный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» в парке 300-летия Петербурга отменили. Фестиваль должен был состояться сегодня, 12 августа, однако организаторы были вынуждены перенести мероприятие из-за нелетной погоды. Информация об этом появилась в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

    Как сообщают организаторы, решение перенести мероприятие принято из-за плохой погоды. Запускать в дождь воздушных змеев нельзя, а без змеев теряется смысл мероприятия. Дата фестиваля станет известна чуть позже.

    На фестивале «Летать легко!» можно будет увидеть воздушных змеев самых причудливых форм: драконов, сказочных героев и других существ. Принять участие в запуске сможет каждый, вход на фестиваль свободный.

    Автор: Софья Куликова
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