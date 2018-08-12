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Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом
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    Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом

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    Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом

    Санкт-Петербург, 12 августа. ДТП с участием легкового автомобиля Audi и грузовика Volvo произошло рано утром в 06.20 12 августа в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге «Скандинавия». Об этом сообщил ФАН представитель УГИБДД ГУ МВД России.

    По предварительной информации, на 126 километре трассы «Скандинавия» иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. В результате аварии водитель иномарки, мужчина 25 лет, скончался на месте аварии. Состояние водителя грузовика не уточняется.

    На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, проводится проверка по факту аварии и устанавливаются причины.

    Автор: Софья Куликова
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