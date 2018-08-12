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Иномарка влетела в опору освещения под Петербургом, есть погибшие
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    Иномарка влетела в опору освещения под Петербургом, есть погибшие

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    Иномарка влетела в опору освещения под Петербургом, есть погибшие

    Санкт-Петербург, 12 августа. Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в 30 километрах от Петербурга. Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России, автомобиль Hyundai Solaris въехал в столб около 04.45 12 августа.

    На Мурманском шоссе водитель автомобиля Hyundai Solaris, девушка 22 лет, не справилась с управлением и влетела в столб. В результате столкновения водитель скончалась на месте происшествия. Пассажир легковушки, мужчина 23 лет, получил повреждения средней тяжести вреда здоровью и был госпитализирован.

    Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают причины ДТП.

    Автор: Софья Куликова
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