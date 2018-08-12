В Петербурге полыхающий грузовик собрал пробку на КАД

Санкт-Петербург, 12 августа. Инцидент произошел накануне, 11 августа, на внутреннем кольце КАД на участке между Мурманским шоссе и Вантовым мостом. Во время движения грузовика загорелась кабина.

На помощь поспешили проезжающие мимо водители, однако потушить возгорание собственными силами не удалось. Неизвестно, успел ли водитель грузовика выбраться из транспорта. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за аварии на КАД собралась пробка. По данным «Яндекс. Пробки», затор растянулся на два километра. Средняя скорость движения составила 15 км/ч.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ГИБДД.