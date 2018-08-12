Меню
Происшествия
Сбежавшую в Амурской области школьницу нашли в Петербурге
Происшествия
Сбежавшую в Амурской области школьницу нашли в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Сбежавшую в Амурской области школьницу нашли в Петербурге

      /  Обновлено: 
    43

    Сбежавшую в Амурской области школьницу нашли в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 августа. Подросток находилась в розыске с 3 августа. Сбежавшую школьницу обнаружили в Петербурге.

    Сообщение о пропаже 14-летней школьницы поступило 3 августа. Сотрудники полиции нашли ребенка в Шушарах в Петербурге. Подростка задержали 10 августа на Изборской улице. Оказалось, что девочка не выходила на связь с родственниками с 3 августа.

    Как девочка добралась до Петербурга неизвестно. Информацию о местонахождении сбежавшей школьницы передали в компетентные органы Амурской области. Дело о пропаже закрыли.

    Автор: Софбя куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.