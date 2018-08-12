Сбежавшую в Амурской области школьницу нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Подросток находилась в розыске с 3 августа. Сбежавшую школьницу обнаружили в Петербурге.

Сообщение о пропаже 14-летней школьницы поступило 3 августа. Сотрудники полиции нашли ребенка в Шушарах в Петербурге. Подростка задержали 10 августа на Изборской улице. Оказалось, что девочка не выходила на связь с родственниками с 3 августа.

Как девочка добралась до Петербурга неизвестно. Информацию о местонахождении сбежавшей школьницы передали в компетентные органы Амурской области. Дело о пропаже закрыли.