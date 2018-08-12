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Происшествия
Петербуржец прыгнул в реку Мойку ради спасения кошки
Происшествия
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    Петербуржец прыгнул в реку Мойку ради спасения кошки

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    Петербуржец прыгнул в реку Мойку ради спасения кошки

    Санкт-Петербург, 12 августа. Инцидент произошел 10 августа недалеко от парка «Новая Голландия». Прохожие заметили в Мойке животное, которые беспомощно барахталось и не могло найти выход на берег.

    Пока столпившиеся очевидцы решали, как спасти попавшую в беду кошку, молодой человек прыгнул вниз и схватил хвостатого. Очевидцы на берегу связали из одежды веревку и опустили ее в воду. Испуганное животное взобралось по канату из одежды, и бедную кошку вытащили на берег.

    Спаситель кошки в операции не пострадал. Спасение закончилось бурей аплодисментов в адрес отважного героя.

    Автор: Софья Куликова
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