Петербуржец прыгнул в реку Мойку ради спасения кошки

Санкт-Петербург, 12 августа. Инцидент произошел 10 августа недалеко от парка «Новая Голландия». Прохожие заметили в Мойке животное, которые беспомощно барахталось и не могло найти выход на берег.

Пока столпившиеся очевидцы решали, как спасти попавшую в беду кошку, молодой человек прыгнул вниз и схватил хвостатого. Очевидцы на берегу связали из одежды веревку и опустили ее в воду. Испуганное животное взобралось по канату из одежды, и бедную кошку вытащили на берег.

Спаситель кошки в операции не пострадал. Спасение закончилось бурей аплодисментов в адрес отважного героя.