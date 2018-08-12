Европейский университет в Петербурге готовится принять 300 студентов

Санкт-Петербург, 12 августа. Европейский университет планирует обучать до 300 студентов в новом учебном году. Рособрнадзор выдал вузу лицензию 10 августа. Кроме того, университет восстановит студентов, которым пришлось уйти из-за отзыва лицензии.

До отзыва лицензии в вузе обучались около 300 студентов. Из-за приостановки учебной деятельности около 70 универсантов ушли из вуза. Университет планирует вернуть ушедших студентов. В новом учебном году в университете будут обучать 300 студентов.

Как сообщил ТАСС представитель университета, дата начала учебного года пока неизвестна. Решение Рособрнадзора стало неожиданностью для вуза, технические вопросы обсудят чуть позже.

Городские власти расторгли договор с университетом после отзыва лицензии. Из-за этого вуз переехал в соседнее здание на Гагаринской улице. Вуз обратился в комитет имущественных отношений с просьбой подобрать другое помещение или земельный участок для строительства нового корпуса.