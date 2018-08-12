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Петербуржцы выступили против строительства спорткомплекса в Муринском парке
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    Петербуржцы выступили против строительства спорткомплекса в Муринском парке

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    Петербуржцы выступили против строительства спорткомплекса в Муринском парке

    Санкт-Петербург, 12 августа. Активисты выступили против строительства спортивного объекта в Муринском парке в Калининском районе Петербурга. Петербуржцы собирают подписи за сохранение зеленых насаждений.

    Противостояние началось еще в 2014 году, когда инвестор начал строить вторую площадку рядом с имеющейся. При этом, у застройщика еще не было разрешительных документов. Местные жители, заметив несогласованное строительство, обратились в органы. Инвестор выплатил многомиллионный штраф.

    Инвестор крайне удивлен такой негативной реакцией со стороны жителей района. В компании считают, что спортивные объекты открываются для удобства жильцов и обеспечения их необходимой инфраструктурой. В уже построенном комплексе занимаются сразу пять детских футбольных школ. Кроме того, инвестор строит спорткомплекс за свой счет, без бюджетных средств. Об этом сообщает телеканал «78».

    В администрации отметили, что застройщик не повредит зеленую зону, строительство не затронет зеленые насаждения.

    Автор: Софья Куликова
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