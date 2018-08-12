Меню
Происшествия
Мотоциклист влетел в мусоровоз на проспекте Сизова в Петербурге
Новости Сирии
Сирия: РФ за сутки зафиксировала 24 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама
Следующая новость
Загрузка...

    Мотоциклист влетел в мусоровоз на проспекте Сизова в Петербурге

    125

    Мотоциклист влетел в мусоровоз на проспекте Сизова в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 августа. ДТП при участии мотоцикла и мусоровоза произошло вечером накануне, 11 августа, на пересечении проспекта Сизова и Парашютной улицы. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    По словам свидетелей ДТП, водитель мотоцикла двигался по проспекту Сизова и не заметил поворачивающий «КамАЗ». Также отмечается, что на участке ведутся дорожные работы,  снят асфальт. Водители снижают скорость из-за работ, но мотоциклист снижать скорость не стал.

    По предварительной информации, в аварии пострадали два человека – водитель мотоцикла и пассажир. Одного пострадавшего доставили в реанимацию, второго – забрала карета скорой помощи.

    Информация о состоянии здоровья пострадавших в ДТП пока не поступала.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.