Мотоциклист влетел в мусоровоз на проспекте Сизова в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. ДТП при участии мотоцикла и мусоровоза произошло вечером накануне, 11 августа, на пересечении проспекта Сизова и Парашютной улицы. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей ДТП, водитель мотоцикла двигался по проспекту Сизова и не заметил поворачивающий «КамАЗ». Также отмечается, что на участке ведутся дорожные работы, снят асфальт. Водители снижают скорость из-за работ, но мотоциклист снижать скорость не стал.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека – водитель мотоцикла и пассажир. Одного пострадавшего доставили в реанимацию, второго – забрала карета скорой помощи.

Информация о состоянии здоровья пострадавших в ДТП пока не поступала.