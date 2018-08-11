Рэгланд не перешел в «Зенит» из-за проблем с паспортом

Санкт-Петербург, 11 августа. Американский баскетболист Рэгланд не смог перейти в петербургский «Зенит» из-за проблем с паспортом. Соответствующую информацию передает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Действительно, Рэгланд был одним из кандидатов, но проблема с паспортом сделала невозможным получение рабочей визы в ближайшее время», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, американский баскетболист не смог стать игроком петербургского клуба, так как не удалось получить рабочую визу из-за проблем с паспортом. Известно, что Джо Рэгланд к настоящему моменту заключил соглашение с «Црвеной Звездой».