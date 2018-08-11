Меню
Спорт
Рэгланд не перешел в «Зенит» из-за проблем с паспортом
Весь мир
Эстонские военные не нашли случайно запущенную испанским истребителем ракету
Следующая новость
Загрузка...

    Рэгланд не перешел в «Зенит» из-за проблем с паспортом

    33

    Рэгланд не перешел в «Зенит» из-за проблем с паспортом

    Санкт-Петербург, 11 августа. Американский баскетболист Рэгланд не смог перейти в петербургский «Зенит» из-за проблем с паспортом. Соответствующую информацию передает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    «Действительно, Рэгланд был одним из кандидатов, но проблема с паспортом сделала невозможным получение рабочей визы в ближайшее время», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Напомним, американский баскетболист не смог стать игроком петербургского клуба, так как не удалось получить рабочую визу из-за проблем с паспортом. Известно, что Джо Рэгланд к настоящему моменту заключил соглашение с «Црвеной Звездой».

    «Процесс комплектования команды продолжается, есть несколько кандидатов. Рассчитываем, что в ближайшее время сможем решить вопрос с разыгрывающим», — подытожили в пресс-службе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.