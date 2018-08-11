ДТП с КамАЗом парализовало движение на развязке КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на развязке КАД у Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге: КамАЗ потерял груз и перекрыл проезд в сторону «Меги Парнас». Соответствующую информацию публикуют очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке, где произошла авария, образовалась многокилометровая пробка, а скорость потока составляет не более десяти километров в час.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий аварии, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП. К счастью, информации о пострадавших не поступало.