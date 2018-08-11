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Чудо, доступное каждому: петербуржцы увидели солнечное затмение
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    Чудо, доступное каждому: петербуржцы увидели солнечное затмение

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    Чудо, доступное каждому: петербуржцы увидели солнечное затмение

    Санкт-Петербург, 11 августа. Жители и гости Санкт-Петербурга увидели частичное солнечное затмение. Об этом они сообщают в социальных сетях.

    «Только что закончилось частичное солнечное затмение в Петербурге… Конечно, это не полное и не кольцевое затмение, но… каждое такое явление — это одно из суперчудес, доступных каждому», — пишет один из жителей города.

    В следующий раз частичное солнечное затмение горожане смогут увидеть осенью 2021 года, а полное лунное затмение — 21 января следующего года.

    Напомним, горожан предупредили о сильном ветре, грозе и дождях в воскресенье, 12 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба города на Неве.

    Автор: Ксения Пудовкина
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