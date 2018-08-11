Чудо, доступное каждому: петербуржцы увидели солнечное затмение

Санкт-Петербург, 11 августа. Жители и гости Санкт-Петербурга увидели частичное солнечное затмение. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Только что закончилось частичное солнечное затмение в Петербурге… Конечно, это не полное и не кольцевое затмение, но… каждое такое явление — это одно из суперчудес, доступных каждому», — пишет один из жителей города.

В следующий раз частичное солнечное затмение горожане смогут увидеть осенью 2021 года, а полное лунное затмение — 21 января следующего года.

Напомним, горожан предупредили о сильном ветре, грозе и дождях в воскресенье, 12 августа. Соответствующую информацию передает пресс-служба города на Неве.